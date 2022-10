Jennifer Lawrence | Il successo prematuro mi ha fatto perdere il senso del controllo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022), protagonista di un incontro al London Film Festival, ha analizzato la prima fase della sua carriera parlando delle conseguenze di untroppo rapido. Ilarrivato troppo presto haildel. L'attrice premio Oscar ha analizzato pro e contro di una rapida ascesa nel mondo di Hollywood durante una conversazione al London Film Festival. Dopo aver ottenuto una nomination all'Oscar per il suo primo ruolo importante in Winter's Bone,è stata scritturata in due dei più popolari franchise di Hollywood, interpretando Mystica in X-Men: First Class e Katniss Everdeen in The Hunger Games. Quest'ultimo ...