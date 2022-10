Italo | posti gratis per le staffette che viaggiano con cuccioli adottati

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nuova iniziativa pet-friendly in casa. La società, che da febbraio ha raddoppiato ia disposizione a bordo treno per chi viaggia con il cane, oltre a ridurre i costi del servizio, ha stretto un accordo con Empethy e Ali-Animal Law Italia per supportare le adozioni deiabbandonati., si legge in una nota diffusa dalla societò, è "da sempre al fianco degli animali e, per agevolare le adozioni e contrastare gli abbandoni, ha deciso di mettere a disposizione i propri treni offrendo viaggi alleche accompagnano i cani e gattinelle loro nuove case".

IL GIORNO

Sarà lo stadio di RiccioneNicoletti ad accogliere chiunque voglia salutare per l'ultima volta le vittime della strage ... Ai lati dell'altare isaranno riservati per le famiglie delle ...... dove musica mediterranea e celtica trovano linguaggio comune; Marina Mulopulos, cantante- ...21.00 Eugenio Bennato Ra di spina Brigan Marina Mulopulos Ingresso gratuito fino a esaurimento-... Italo, il treno pet frendly: posti gratis per le staffette con cuccioli da adottare Sarà lo stadio di Riccione Italo Nicoletti ad accogliere chiunque ... Ai lati dell’altare i posti saranno riservati per le famiglie delle vittime e per i componenti del coro.Nuova iniziativa pet-friendly in casa Italo. La società, che da febbraio ha raddoppiato i posti a disposizione a bordo treno per chi viaggia con il cane, oltre a ridurre i costi del ...