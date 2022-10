Italia-Cina quarti di finale in tv domani | orario e diretta streaming Mondiali femminili volley 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si avviil momento di, partita valevole per idideidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti sono arrivate alla fase ad eliminazioneda prime del girone E, incassando una sola sconfitta (contro il Brasile in apertura di seconda fase), e non vogliono smettere di sognare. L’avversaria di Sylla e compagne sarà nuovamente la formazione cinese, sconfitta in tre set proprio nella seconda fase. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semi? L’appuntamento è per le ore 17.00 di martedì 11 ottobre ad Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in ...