Italia-Brasile oggi calcio femminile | orario amichevole | dove vederla in tv | programma | probabili formazioni

(Di lunedì 10 ottobre 2022), lunedì 10 ottobre, alle 18.30 la Nazionalena diaffronterà ilallo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova in un’dal sapore di Mondiale. Le azzurre, qualificate alla rassegna iridata che si disputerà l’anno prossimo in Australia e in Nuova Zelanda, si metteranno alla prova contro una compagine di grande tradizione e dalle qualità tecniche spiccate. Settima nel ranking FIFA, la selezione verdeoro allenata dalla svedese Pia Sundhage si presenta a questo incontro con fiducia, reduce anche dalla vittoria nell’ultima edizione della Copa América Femenina. Sarà un’occasione nella quale Milena Bertolini potrà fare degli esperimenti, visto l’alto numero di assenze. Un’occasione per la CT che potrà vedere all’opera qualche calciatrice che nel corso ...

Cresce l'attesa per Italia-Brasile, l'amichevole che si disputerà domani a Genova e che segnerà l'inizio del percorso d'avvicinamento delle azzurre verso i Mondiali 2023.