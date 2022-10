Istat | 14 milioni di persone a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2021 “Ruolo chiave del reddito di cittadinanza per 1 | 3 milioni famiglie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono quasi 12leche in Italia sono a, il 20,1% di tutta la popolazione. Hanno unannuo di 10.500 euro, più basso del 60% rispetto a quello mediano. Lo rivela l’nel suo report sulle condizioni di vita edelle. I dati sono stati raccolti nele fanno riferimento all’anno precedente. A livello nazionale non si registrano significativi scostamenti rispetto agli ultimi dodici mesi. Altri indicatori mostrano come l’11,7% degli individui vive ina bassa intensità di lavoro, cioè con i componenti tra i 18 e i 59 anni che hanno lavorato meno di un quinti del tempo. Per tenere sotto controllo la situazione economica delle ...