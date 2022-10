Iran | i lavoratori del settore petrolifero scioperano e protestano contro l’hijab obbligatorio | «È l’anno del sangue | Khamenei è finito!» – I video

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non si fermano le proteste inscatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta tre giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente. E a quattro settimane dall’inizio della mobilitazione che ha coinvolto tutto il Paese, si sono aggiunti anche gli scioperi deidelle raffinerieiane che oggi, lunedì 10 ottobre, hanno fermato la produzione in diversi siti produttivi di greggio nel Paese. Secondo quanto riferito dal Council of Oil Contract Workers, oltre 4.000hanno aderito allo sciopero. Tra i primia incrociare le braccia sono stati i dipendenti del complesso petrolchimico di Bushehr (Bushehr Petrochemical Company) situato nella città di Asaluye, nel Sud dell’, al ...

In una nota, iscrivono: "Noi, idel settore petrolchimico, siamo uniti a tutti i cittadini dell', e ribadiamo la nostra rabbia per l'omicidio di Mahsa Amini per mano della ...Secondo i media vicini all'opposizione all'estero, in particolare il network con sede a Londra "International", oggi iimpiegati nel complesso petrolchimico di Bushehr (Bushehr ...