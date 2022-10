Iran | Gb annuncia nuove sanzioni | colpita polizia della moralità

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il governo britannico di Liz Truss hato una nuova tornata dinei confronti dell', imposte in primis contro l'intero corpo, in seguito alle dure ...

Il governo britannico di Liz Truss ha annunciato una nuova tornata di sanzioni nei confronti dell'Iran, imposte in primis contro l'intero corpo della polizia della moralità, in seguito alle dure repressioni delle proteste innescate nella Repubblica islamica dal caso di Mahsa Amini, la 22enne morta ...L'emittente "Al Arabiya" ha riferito che raduni e scioperi studenteschi hanno interessato l'università della capitale, Teheran, così come le università di Arak e Qaziun, nell'ovest dell'Iran.