Investito davanti alle scuole materne di Monfalcone

(Di lunedì 10 ottobre 2022), lunedì 10 ottobre – Un uomo di circa 70 anni di età è statoquesta mattina poco dopo le 7.30 in via Arrigo Boito a, all’altezza della scuola materna. Per cause al vaglio è stato urtato da una vettura mentre camminava ed è rovinato a terra. Ricevuta la chiamata di aiuto, gli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di una automedica e di una ambulanza. Il 70enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale dicon diverse contusioni, in codice giallo, non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di. Cause al vaglio.

