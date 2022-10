InvestEU | via alle prime 4 operazioni | 264 milioni per progetti su acqua | Pmi | riciclo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Parte anche in Italia il programma europeo, con lequattroche muoveranno un totale di 264di euro. La Banca europea degli investimenti (Bei) assegnera’ 45di euro ad Acque Bresciane per potenziare la copertura, qualita’ e la resilienza dei servizi per le acque reflue nella Provincia di Brescia; 30di euro saranno invece investiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) in Xenon FIDEC per promuovere l’economia circolare. Sempre il Fei dara’ altri 100di euro di garanzia a Intesa Sanpaolo per supportare gli investimenti e le esigenze di liquidita’ delle PMI e piccole Mid-cap innovative o per sostenere la loro transizione digitale e ecologica. Infine, 84di euro di garanzia Fei ...