InvestEU | a Cassa depositi e prestiti garanzia da 260 milioni dalla Commissione

Si aggiungono la cooperazione nell'ambito del PNRR e del programma, nonché possibili ...da parte del Gruppo BEI di una garanzia di 535 milioni su finanziamenti già erogati da. Tale ......che il Gruppo Bei concederà a Cdp per finanziamenti destinati alle regioni e permetterà alla... Si aggiungono la cooperazione nell'ambito del Pnrr e del programma, oltre a 'possibili ...La Commissione europea e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno organizzato un evento a Roma per lanciare il prog ...La Commissione europea e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno organizzato un evento a Roma per lanciare il prog ...