Investe un pedone e non presta soccorso | denunciato turista ubriaco alla guida

La Repubblica

Un trentottenne è stato investito la scorsa notte in via Pasquale Calvi, in pieno centro, da un'auto che è poi fuggita. L'uomo che ha riportato alcune lesioni è ricoverato in ospedale a Villa Sofia, ...Una Ford Focus di colore grigio ha travolto un uomo che attraversava la strada con il suo cane, ferendo ile uccidendo la povera bestia. L'auto non si è fermata, fuggendo. Sulle sue tracce ... Investe pedone e lo uccide Poche ore prima, sempre su via Gregorio VII, un altro investimento aveva coinvolto un pedone che stava attraversando la strada: mentre impegnava la carreggiata riservata ai mezzi pubblici è stato ...Ancora incidenti a Roma e ancora pedoni che, purtroppo, vengono travolti e falciati, sempre più spesso sulle strisce pedonali. Questa volta il sinistro è avvenuto venerdì mattina, intorno alle 12, in ...