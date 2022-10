Inter | Lukaku e Correa fuori con il Barcellona

Penultimo allenamento per l'ad Appiano Gentile prima della partenza per la Spagna e, di conseguenza, ulteriore test sul ... Sul campo della Pinetina si sono per esempio visti Romelue ...e Correa ancora out: lavoro personalizzato Romelu© LaPresseAnche oggi lavoro personalizzato in campo per gli stessi Correa e: i due attaccanti proseguono nel programma di ...ma alla fine aveva deciso di rimanere a Milano per 'riunirsi' all'amico Romelu Lukaku. A distanza di poco dalla chiusura del calcio mercato estivo l'agente Alejandro Camano ha confermato: "Ha iniziato ...Dalla partita del Camp Nou passa il destino dell'Inter in Champions League: Mkhitaryan e De Vrij verso la titolarità ...