Infortunio Dybala | domani la verità | cosa filtra sul numero 21 della Roma

La Roma ha battuto il Lecce, ma il day after non è quello classico di grande gioia dopo una vittoria. L'di, una squadra che ancora non gira come sperato, le parole di Mourinho : tutto contribuisce ad un effetto... spegnimento della soddisfazione. Ecco i motivi per i quali invece il ...Note dolenti alle quali si aggiungono l'di, per il quale si teme un lunghissimo stop, e la ormai cronica carenza offensiva di un attacco incapace di finalizzare le occasioni ...Infortunio Dybala, Mourinho - La vittoria della Roma, perpetrata ai danni del Lecce per 2-1, è passata sicuramente in secondo piano, poichè a tenere con ...Dybala lascia la partita dell‘Olimpico con il volto preoccupato per l’ennesimo infortunio muscolare di una carriera fin troppo sfortunata per l‘argentino. Con quello di ieri sera sono cinque i gol in ...