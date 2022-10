Inflazione | tassi e green deal Fanno scalpore le parole di Bankitalia

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una sorta di passaggio “obbligato” verso la transizione energetica. Così il dg diLuigi Federico Signorini ha interpretato – durante il suo intervento a Ania l’attuale rialzo degli energetici dovuto, tra le altre cose, all’inasprirsi del conflitto tra Russia e Ucraina. Signorini, nel commentare l’aumento eccezionale dei prezzi ha sottolineato di essere d’accordo col le politiche nazionali adottare per mitigare i prezzi, ma ha anche aggiunto che va ricordato "come tali prezzi devono crescere per raggiungere i nostri obiettivi di lungo termine nella transizione climatica, obiettivi che l'attuale transizione rende ancora più vitali". Per il dg i "relativi segnali di prezzo dovrebbero, in linea di massima, essere mantenuti, anche per bilanciare la domanda e l'offerta nelle attuali circostanze".che hanno fatto fare un salto sulla sedia a ...