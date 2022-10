Inflazione e bollette alle stelle | in sei mesi il carovita ha bruciato 12 miliardi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La corsa dei prezzi dell'energia continua a comprimere i budget delle famiglie e a erodere la capacità di spesa degli italiani. Che si avviano a perdere, nella sola seconda metà del 2022, 12,1di potere d'acquisto. E cioè circa 470 euro in meno a nucleo in un solo semestre. A stimare la stangata è stto ieri l'Ufficio economico della Confesercenti. Che spiega come il peggioramento della situazione economica sia legato, in primo luogo, agli aumenti record registrati dalla bolletta energetica nel corso dell'estate. Aumenti che si scaricheranno proprio sui conti di luce e gas autunnali, portando l'incremento dei prezzi ai livelli massimi dell'anno. Così secondo le stime dell'associazone dei commercianti il tasso disalirà nella media dei prossimi tread almeno il 9,1%, oltre mezzo punto in più rispetto al già ...