Incendio doloso allo stabilimento a Sabaudia | piromani pagati 500 euro | ecco chi sono i mandanti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ci sarebbero degli screzi tra concorrenti alla base dell’che nel gennaio scorso ha mandato in fumo lobalneare Dune 31.5 a. Il rogo infatti, come del resto era emerso sin dai primi accertamenti in loco, sarebbe stato: e a commissionarlo, pagando 500, ovvero gli autori materiali dell’, sarebbero stati alcuni concessionari “rivali”. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Un attentato incendiario è stato compiuto in un appartamento in ristrutturazione a Lizzano (Taranto) di proprietà dell'assessore comunale alla Polizia Municipale e all'Agricoltura, Amedeo Motolese. L'...TARANTO - Un attentato incendiario è stato compiuto in un appartamento in ristrutturazione a Lizzano, in provincia di Taranto, di proprietà dell'assessore comunale alla Polizia locale e all'...Ci sarebbero degli screzi tra concorrenti alla base dell’incendio che nel gennaio scorso ha mandato in fumo lo stabilimento balneare Dune 31.5 a Sabaudia. Il rogo infatti, come del resto era emerso si ...RIETI - Il contrasto agli incendi, sia di natura dolosa che colposa, in una provincia connotata da elevata superficie boschiva come quella di Rieti, è stata, e continua ...