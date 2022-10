In Italia 4 giovani donne su 10 non lavorano Quelle che lavorano guadagnano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) in media il 30% in meno rispetto ai colleghi uomini e hanno più difficoltà ad avere risparmi in banca. Non stiamo parlando ...

la Repubblica

Secondo il racconto della donna, suo figlio sarebbe stato aggredito da un gruppo diche si trovavano all'esterno del locale, per motivi ancora non chiari, mentre sono stati i suoi stessi ...Indonne su 10 non lavorano. Quelle che lavorano guadagnano in media il 30% in meno rispetto ai colleghi uomini e hanno più difficoltà ad avere risparmi in banca. Non stiamo parlando di ... L'Italia divisa dei giovani/2. Ad Agrigento. La grande fuga che svuota i paesi: “Qui solo lavoretti” TREVISO - Giovani chef in fuga da ristoranti e cucine ... recente a un convegno regionale a Venezia - continua Sartorato - partendo da un presupposto: l'Italia è l'unico paese dell'area Ocse in cui, ...Nel Parco delle Foreste Casentinesi, l'Eremo e il Monastero di Camaldoli sono un luogo di grande valore spirituale. Ecco le informazioni e come arrivare ...