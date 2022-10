Imperfetto il rilevamento incidenti con iPhone 14 tra montagne russe e altre anomalie

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La funzione dideglipresente sui nuovi14 sembra non essere proprio perfetta. In una specifica condizione estrema, come quella in cui si è protagonisti di un giro sulle, i sensori dei nuovi melafonini stanno segnalando la presenza die facendo partire le chiamate di emergenza. Allo stesso tempo, tuttavia, in una prova “su strada” della funzione, anche importanti crash conmacchine non sono stati segnalati. Doveroso è dunque fare il punto sulla funzione tanto discussa. LeNon si può negare che, quando di viaggia a gran velocità sullecon accelerazioni e stop improvvisi, la sensazione non sia molto dissimile ...