Imbattuta in campionato come il City e il Real | l’AZ è la rivelazione d’Olanda – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Alkmaar è prima in Eredivisie ed è ancorail Manchesterin Inghilterra e ilMadrid Spagna Prendete la classifica dell’Eredivisie e rimane di stucco. Ajax, Feyenoord e Psv tutte e tre all’inseguimento di un AZ che oltre ogni pronostico èe prima in solitaria. Quasi un’anomalia per il calcio olandese. La squadra di Alkmaar – che in bacheca vanta appena due Eredivisie – non era da sola al comando dall’annata 2013/14 quando era allenata da Dick Advocaat. Nove anni fa. Domenica contro l’Utrecht ha continuato la sua marcia: vittoria per 2-1 e testa deltenuta saldamente nelle proprie mani. A ...