Ilary Blasi e la sfilata per le vie di Roma VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In attesa di definire i dettagli della separazione da Francesco Totti,continua a far parlare di sé soprattutto sui social....

Non c'è solo la ricca collezione di borse griffate tra gli accessori di cuiè stata 'spogliata' dal marito e di cui ora chiede la restituzione per le vie legali, con un ricorso d'urgenza presentato davanti al Tribunale civile di Roma . Francesco Totti avrebbe ...... 'Hanno copiato i Ferragnez' Il commento Anche stavolta Vittorio Feltri parla senza freni, com'è solito fare: 'Il negoziato tra Russia e Ucraina pare impossibile, ma anche quello trae ...Roma è una città grandissima, ma quando si tratta di gossip si trasforma improvvisamente in paesino minuscolo dove si sa tutto di tutti. Dopo la rottura con Ilary Blasi e ...A parlare del caso dell'anno è anche Vittorio Feltri. Il direttore di Libero da settimane, ormai, commenta anche gli affari di cuore dello showbitz. Dopo ...