Il vaccino protegge poco ma | Burioni positivo | cosa gli scappa di bocca

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White": Robertorivela di essereal Covid mentre è in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Il virologo ha spiegato di avere preso tutte le misure necessarie a evitare il peggio: "Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia grave". "Dobbiamo prendere atto di una- ha proseguito l'esperto - lo scenario è completamente cambiato da quello dello scorso anno con l'arrivo della variante Omicron 1 e 2 prima e la variante Omicron 5 poi, che io mi sono molto probabilmente preso".ha sottolineato che "ilnon ha più una grande efficacia nelre dall'infezione, mentre lo aveva fino alla variante ...

