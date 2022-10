Il terrorismo di Putin colpisce di nuovo Kyiv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ci sono state forti esplosioni questa mattina nel centro di, riferiscono giornalisti dell'agenzia di stampa Afp sul posto. Il sindaco Vitali Klitschko conferma, sul suo canale Telegram, che "la capitale è sotto attacco da parte dei terroristi russi. I razzi hanno colpito oggetti nel centro della città (nel distretto di Shevchenkiv) e nel distretto di Solomyan. L'allerta aerea, e quindi la minaccia, continua. Faccio appello a tutti i residenti della capitale: restate nei rifugi durante l'allarme". Le esplosioni sono avvenute intorno alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia). Una decina di minuti prima erano risuonate le sirene di allarme antiaereo. L'ultimo bombardamento contro la capitale ucraina risale al 26 giugno scorso. Alcuni video postati sui social network mostrano i momenti delle grandi colonne di fumo nero in diverse zone della città e ...

Domenica sera il presidente russo, Vladimir, aveva accusato l'esercito ucraino di avere condotto l'attacco esplosivo sul ponte definendolo "un atto di" organizzato per "distruggere ...Vladimirpresiede oggi il Consiglio di sicurezza di Mosca, dopo l'esplosione sul ponte di Crimea che il presidente russo considera 'un atto di' dei 'servizi ucraini' . A New York invece ...Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Ucraina di aver attaccato il ponte di Kerch in un "atto di terrorismo" e ha sostenuto che le forze dell'intelligence ucraine miravano a distruggere un ...Sono stati i servizi di intelligence ucraini a orchestrare l’esplosione al ponte di Kerch in Crimea. Così il New York Times cita un funzionario del governo di Kiev. Secondo la fonte del Nyt, rimasta ...