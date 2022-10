Il Teatro Sistina riparte dal Marchese del Grillo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Con l'omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all'italiana, ilcon Ildel, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Sarà il travolgente talento di Max Giusti, protagonista dell'attesissima commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli, a "tagliare" idealmente il nastro dell'apertura mercoledì 12 ottobre.Lo spettacolo, scandito da battute e aforismi indimenticabili, è un mix vincente di ironia e sarcasmo con le musiche originali composte da Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce, le ricche scenografie di Teresa Caruso e con un grande cast di oltre 30 artisti. "Questo è un film molto evocativo, è diventato uno spettacolo teatrale - ha detto Giusti - Come fai a non cercare di riportare quelle ...

Con l'omaggio a Roma e alla romanità, nonché alla tradizione gloriosa della commedia all'italiana, ilriparte con Il Marchese del Grillo, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Sarà il travolgente talento di Max Giusti, protagonista dell'attesissima commedia musicale tratta dalla ...... Luì e Sofì nella serie tv su Prime: 'Con 'La famiglia reale' guardiamo anche ai teenager' Di cosa parla Il film, girato interamente a Roma (tra le location principali anche il), ...Oggi è un altro giorno ospiti 11 ottobre tanti personaggi dello spettacolo, da Max Giusti fino allo storico regista Michele Guardì.Backstage - Dietro le quinte è il nuovo film di Cosimo Alemà e, come i dance movie di una volta, racconta i sacrifici di un gruppo di performer in lizza per partecipare a uno spettacolo. Abbiamo incon ...