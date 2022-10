Il sondaggio che travolge il Pd | mossa disperata | aggrappati a Putin

ilGiornale.it

Ilumilia Di Maio:fine ha fatto Impegno CivicoIlè stato realizzato il 29 settembre scorso su 1000 casi rappresentativi della ... Emerge come colorosi informano prevalentemente sui media tradizionali [giornali di carta stampata, ... Il sondaggio che "blinda" Salvini e che gela Letta: i numeri choc Il leader azzurro alla vigilia del rientro a Palazzo Madama: "L'Europa si attende molto da noi. Forza Italia è il garante della coalizione. Noi mettiamo a disposizione per il governo i migliori parlam ...un italiano su cinque (19%) per risparmiare ha già rinunciato ai fornelli, cucinando di meno e indirizzandosi verso pietanze che non necessitano di essere cotte ...