“Il russo ha sempre visto l’ucraino come un fratello minore da mettere sotto tutela”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le Point – Nel suo nuovo saggio, “La Crucifixion de l’Ukraine”, che esce in questi giorni per le edizioni Albin Michel, lei descrive le radici storiche dell’attuale conflitto tra la Russia e l’Ucraina. La guerra del 2022 haobiettivo l’appropriazione della narrazione fondatrice? Jean-François Colosimo – Vladimir Putin sta conducendo una guerra di riappropriazione: rifondare, in caso di bisognoun diluvio di fuoco, il Russki Mir, il “mondo”. E questo, in nome dell’unità primordiale che sarebbe allo stesso tempo iniziale, indissolubile e irrinunciabile. Ma la sua guerra si è rivelata un’opera di annientamento. L’Ucraina non esiste.deve essere eliminato. La capitale ucraina, Kyiv, culla del battesimo degli slavi nel 988, è destinata a scomparire. Il paradosso di voler sradicare l’origine che ...