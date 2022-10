Il primo ministro albanese Rama | “Con Di Maio abbiamo contrabbandato vaccini anti-Covid”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) IlEdisvela un retroscena sull’emergenza sanitaria che ha coinvolto ildegli Esteri Luigi Diai tempi dell’arrivo dei primi: “fatto un’operazione di contrabbando”, ha detto a Bergamo ospite dell’evento “La Cultura salverà il mondo”, alla presenza dello stesso Di, seduto in prima fila. “Non avevamo nessun vaccino – ha raccontato– e la pressione era altissima. La gente aveva paura di morire ma non potevamo avere il vaccino. Ho chiesto a Luigi se potevano darci un qutativo simbolico ma per noi importante per cominciare a farea medici e infermieri. Pfizer aveva ...

E' la seconda volta - dopo un commento delfrancese, Élizabeth Borne - , di un intervento a gamba tesa. Ma, dopo Mattarella, anche il premier Mario Draghi, partecipando al Consiglio ...Ilè un economista e la seconda è avvocato, quindi entrambi tecnici. Per la figura di via XX ... ex capo di gabinetto delSalvini. Le distanze sul tavolo sono ancora tante, sui dicasteri ...Nella patria di Machiavelli gli italiani per primi faticano a capire i bizantinismi della politica. Si pensi alla pasticciata legge elettorale, architrave della democrazia, e della quale nessun polito ...Un nuovo decreto sulle bollette. Il quarto. Un provvedimento per prorogare le misure sull’energia in scadenza e al quale stanno lavorando in tandem il governo uscente e la nuova maggioranza.