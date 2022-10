Il primo giorno di deputati e senatori | FdI batte tutti sul tempo Chi è stato il più veloce a registrarsi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Che siano alla loro prima volta in assoluto o già abituati alle aule parlamentari non ha fa differenza. Oggi, nelin cui sono iniziate le registrazioni in vista dell’avvio della XIX legislatura,i parlamentari si sono detti accomunati dallo stesso sentimento: «Una grande emozione». Del resto, anche per i veterani, si tratta di uninedito: per, infatti, vale la novità del Parlamento a numeri ridotti. Ildei nuoviA sondare gli umori e passare in rassegna il via vai dei nuovi eletti negli uffici per i disbrigo delle pratiche è stata l’Adnkronos, che ha registrato anche un altro primato di FdI: sia alla Camera, sia al ...