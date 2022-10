«Il ponte? Terrorismo» | così lo zar oggi può alzare il livello dell’«operazione speciale»

...che collega la Russia alla Crimea , Vladimir Putin rompe il silenzio e accusa pubblicamente Kiev: l'attacco è opera dei "servizi speciali dell'Ucraina" che hanno commesso "un atto di"...... oppure è la trasformazione della "partita a scacchi in un poker" con l'Occidente Putin: "in CrimeaUcraina"/ In Usa: "007 di Kiev dietro attentato" Come abbiamo scritto su queste ...Convocata per oggi una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza russo alla luce dell’esplosione che ha fortemente danneggiato il ponte che collega la Crimea al Paese: vi parteciperà anche Vlad ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...