Il Paradiso delle Signore ricorda la tragedia del Vajont (anticipazioni)

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giulia Vecchio e Emanuel Caserio 59 anni fa ladel. Quasi 2000 vittime e una nazione intera scossa dal dolore. E a Il, ambientato in quegli anni, scelgono di non ignorare l’accadimento introducendolo nelle vicende. Maggiori info nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ilda lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 2022 Gloria viene scarcerata e quando, accompagnata da Ezio e Stefania si presenta al, è per tutti una grande emozione. Matilde ammette con Adelaide che vorrebbe un cambiamento da parte di Tancredi, ...

Mi piacerebbe anche esplorare il mondo della fiction: magari un ruolo ne Ilsignore, che adoro!' . La conduttrice dice di non aver mai avuto una dipendenza dalle telecamere e anche per ...Vediamo le Anticipazioni de IlSignore per la puntata dell'11 ottobre 2022 . Ecco cosa rivelano le Trame dell' episodio in onda alle ore 16.05 su Rai1 : l' Italia è scossa dalla tragedia del Vajont . Tutti al ...59 anni fa la tragedia del Vajont. Quasi 2000 vittime e una nazione intera scossa dal dolore. E a Il Paradiso delle Signore, ambientato in quegli anni, scelgono di non ignorare l’accadimento introduce ...Il Paradiso delle Signore 7 torna a raccontare la Storia: nelle puntate di questa settimana spazio alla tragedia del Vajont ...