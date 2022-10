Il Papa si rivolge ai giovani | “L’umanità è in pericolo | siate artigiani di Pace”

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Francesco ha rinnovato il suo appello diieri dal Palazzo Apostolico Vaticano mentre riceveva in udienza i partecipanti al pellegrinaggio didal Belgio: “Stiamo attraversando momenti difficili per, che è in grande– ha detto il Pontefice – pertanto vi dicodiintorno a voi e dentro di voi; ambasciatori di, affinché il mondo riscopra la bellezza dell’amore, del vivere insieme, della fraternità, della solidarietà”. Il suo messaggio era rivolto ai, invitandoli a non “chiudersi” di fronte alla guerra, ma a vederla come una “crisi” che “fa crescere”. Ilha già sottolineato più volte che una soluzione del conflitto può arrivare solo ...