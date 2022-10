Il Nobel per l’Economia agli americani che studiano le crisi finanziarie e come affrontarle Ecco chi sono

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022)i tre economisti statunitensi Ben Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig i vincitori del Premioper. Bernanke, in particolare, rappresenta una novità fra le scelte dell’Accademia reale delle Scienze di Stoccolma: è la prima volta, infatti, che il riconoscimento va a un ex presidente della Federal Reserve. Ilpera Bernanke, Diamond e Dybvig Bernanke dai vertici della banca centrale Usa dovette affrontare la grandefinanziaria del 2007-2008. E proprio per gli studi e le scoperte sui mercati finanziari, che – scrive l’Accademia – «hanno migliorato il modo in cui la società affronta le», lui, Diamond e Dybvig hanno ricevuto il. I premiati di quest’anno, si legge nelle motivazioni, «hanno ...