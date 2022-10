Il neonazista che sperona 15 auto e tenta di sparare ai carabinieri | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Momenti di paura e pura follia in provincia di Novara, dove un uomo – di origini svizzere – ha prima puntato il proprio fucile contro le persone che passavano nella zona, poi hato la fugando almeno 15mobili. Ma quegli attimi dissennati non sono finiti lì: dopo aver cercato di scappare, è stato braccato daie hato di aprire il fuoco contro i militari. Per fortuna, il suo fucile si è inceppato e – alla fine – il 31enne è stato fermato e arrestato. Nella vettura sono stati ritrovati alcuni riferimenti al partito nazista (compresa una bandiera) e altri oggetti da simpatizzante15diaiNel ...