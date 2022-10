Il Napoli ha trovato il suo uomo della provvidenza | nasce la legge del Cholito

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non era complicata, sulla carta, come quella contro l’Ajax. La sfida di Cremona si è rivelata tutt’altro che facile. Le fatiche di Champions, il peso dover rispondere presente alle vittorie del Milan e dell’Inter e soprattutto la necessità di dimostrare che sei lì perché lo meriti più di tutti gli altri. Cremonese-è stata questa, nessuna passeggiata, nessuna vittoria scontata e senza rischi. Alla fine quello che conta è sempre il risultato, nonostante l’essersi ormai abituati a vedere prove spumeggianti e convincenti dall’inizio alla fine. Conta il successo, conta portare i tre punti a casa e questo l’ha capito senza dubbio Giovanni Simeone. In Lombardialadel, l’che quando entra ci mette la testa, in tutti i sensi. Dopo San Siro è successo anche allo Zini. Stesso ...

Cremonese -1 - 4, la panchina azzurra entra e fa la differenza Luciano Spalletti può ... Il Cholito hail preziosissimo 2 - 1 con un colpo di testa ravvicinato (76'), il Chuky ha ...Per me, come diciamo a, è "na mazzata in fronte" dare gli esami. Ti ricordi quale è stato il ... Homolto bello che lei non abbia avuto pregiudizi nei confronti di un ragazzo che non ...Il Napoli non si ferma più: sbanca anche Cremona e conquista ... Lozano e Olivera e la partita è completamente svoltata. Il Cholito ha trovato il preziosissimo 2-1 con un colpo di testa ravvicinato ...«Pagina in costruzione. Ci scusiamo per il disagio». È quanto si legge nella sezione «giunta» delle pagina web della quinta e della nona Municipalità sul ...