Il mondo social alla fine del mondo quello vero

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Che cos’hanno fatto inetwork al cervello della ragazzina che piange su TikTok perché la vittoria della Meloni ostacolerà il suo diritto di farsi scrivere “non binary” sui documenti? Che cos’hanno fatto inetwork al cervello di Jon Stewart? Che cos’hanno fatto inetwork al cervello di quelli la cui vita sentimentale si è sempre e solo svolta su Tinder? Che cos’hanno fatto inetwork al cervello di Anna Delvey? Che cos’hanno fatto inetwork al vostro cervello, o al mio? Per quando i neurologi avranno abbastanza anni di dati da dircelo, da dirci come l’umanità ha inventato lo strumento che avrebbe fritto le sue sinapsi e poi ci si è accomodata dentro, sarete morti di vecchiaia voi che leggete ma, quel che è più grave, anche io che scrivo. Arriveremo...

Subito da parte di tutto ile non, sono arrivate reazioni di scalpore ma contemporaneamente di esortazione e stima per quanto fatto dall'ex numero 1 delle Furie Rosse e per il suo ...E suisi scatena l'ironia degli utenti. L'ironia su Twitter Le dichiarazioni di Roberto ... Ildel web sembra concordare sul fatto che adesso il Covid debba essere considerato come un'...Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha postato un video sui social in cui mostra i soccorsi a Zaporizhzhia dopo l'attacco missilistico russo.Gli exit poll danno Stephan Weil al 32,5%, mentre i cristiano democratici della Cdu si sono fermati al 27,5%. Questa tornata elettorale è particolarmente significativa perché è considerata il primo te ...