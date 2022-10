Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sergio Brighenti | il primo eroe di Wembley

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Italia-Inghilterra, Inghilterra-Italia: ormai il confronto fra gli azzurri e i britannici è diventata quasi una classicissima delmondiale, fra attualità e ricordi. E a proposito di passato, ilitalianoladi: ilgiocatore italiano a fare gol a. A renderlo noto Novant’anni, attaccante ex Inter, ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale ai Mondiali di Italia ’90 stando al fianco del ct dell’epoca, Azeglio Vicini. In carriera ha vinto due scudetti con la formazione milanese, segnando in totale 155 reti fra Serie A e Serie B, anche se la sua marcatura più famosa rimane certamente quella segnata in azzurro a. La nazionale onorerà la sua memoria nelle prossime ...