Il marchio Tineco | esperto di elettrodomestici smart | entra nel mondo della cucina con TOASTY ONE

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022)amplia il portafoglio di soluzioni intelligenti per la casa con il tostapaneBERLINO, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/, fornitore leader di, ha annunciato oggi il lancio diONE, un tostapane a doppio scomparto, progettato con funzionalità, per tostare perfettamente il pane ad ogni utilizzo. L'azienda è principalmente nota per la produzione di soluzioni innovative e intelligenti per la cura dei pavimenti e, l'introduzione diONE, segna l'ta dinella categoria deglida. Grazie al suo corpo in acciaio inox, con finitura bianca avorio e design elegante,ONE vanta ...