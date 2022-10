Il ' Marchese del Grillo' Max Giusti arriva in carrozza mercoledì al Teatro Sistina

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sarà l'arrivo del cast in costume a bordo di carrozze d'epoca,dalle 19.30, a farsi spettacolo nello spettacolo per la prima teatrale de Ildel, commedia musicale con Max ...

Sarà l'arrivocast in costume a bordo di carrozze d'epoca, mercoledì dalle 19.30, a farsi spettacolo nello spettacolo per la prima teatrale de IlGrillo , commedia musicale con Max Giusti diretto da Massimo Romeo Piparo , che aprirà la nuova stagioneTeatro Sistina . Enrico Vanzina: 'Romanità ritrovata'. A teatro spettacolo ...A teatro spettacolo sulla Sora Lella e Max Giusti interpreta IlGrillo Il regista Enrico Vanzina: 'La vita qui è comicità, perciò la romanità nel cinema e nel teatro è immortale' Enrico ... Max Giusti al Sistina: sarà Il Marchese del Grillo Sarà l'arrivo del cast in costume a bordo di carrozze d'epoca, mercoledì dalle 19.30, a farsi spettacolo nello spettacolo per la prima teatrale de Il Marchese del Grillo, commedia musicale con Max ...Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore, perché tornano in scena i personaggi più iconici per i romani «Perché rispecchiano l'ironia ...