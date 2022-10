“Il Maledetto” di Giulio Base alla Festa del Cinema di Roma – Sezione “Freestyle”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ONE MORE PICTURES e RAIPresentano ILscritto e diretto dacon NICOLA NOCELLA ILEANA D’AMBRA GIANNI D’ADDARIO ANDREA SASSO LUCIA ZOTTI SAMUELE CARRINO una produzione ONE MORE PICTURES con RAIprodotto da Manuela Cacciamani produttore esecutivo Gennaro Coppola Durata: 112’ ILdeldi” Proiezione ufficiale Domenica 16 ottobre ore 20.30 – MAXXI Sala Auditorium Sarà presentato in anteprima17^ edizione delladeldiall’interno della”, IL, scritto e ...