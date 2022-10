Il discorso di Putin e il massiccio attacco di oggi all’Ucraina (per soddisfare l’ala ultranazionalista russa)

Poco prima dell'inizio della riunione del Consiglio di sicurezza , Vladimirha fatto un breve, trasmesso in diretta sui principali canali televisivi. Non ha usato la parola vendetta ...Ildi"Se i tentativi di attentati terroristici sul nostro territorio continuano, le risposte della Russia saranno dure ". Riuniti i membri della Federazione russa,accusa il ...Poco prima dell’inizio della riunione del Consiglio di sicurezza, Vladimir Putin ha fatto un breve discorso, trasmesso in diretta sui principali canali televisivi. Non ha usato la parola vendetta per ...Nel discorso televisivo trasmesso durante la riunione con il suo consiglio del Sicurezza, Vladimir Putin ha rivendicato gli attacchi missilistici effettuati questa mattina su Kiev. Il presidente russo ...