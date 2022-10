Il coming out ??? di Madonna su TikTok | «Sono gay» – Il video

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non si sa se si sia ispirata dalla storia di Iker Casillas. Ma la popstarin unsusembra proprio aver trovato un modo per fareout e dichiararsi omosessuale. La 64enne autrice di Material Girl ha infatti pubblicato un filmato in cui la si vede cercare di lanciare delle mutandine rosa nel cesto dei panni sporchi. «Se non ci riesco, significa chegay», si legge in sovraimpressione. Nell’immagine successiva si vede che le mutandine finiscono fuori dal cesto. E poi la scritta: «I miss, i’m gay». Il sito Tmz ricorda chenel corso della sua carriera ha baciato Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears. Ma è stata anche legata a molte celebrità in una vita sentimentale movimentata ma sempre vissuta finora con partner maschi. Su Twitter ...

