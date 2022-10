Il Barone Rampante sta per essere adattato per la tv

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ildiventerà un'opera anche per il piccolo schermo, questo almeno in base alla visione di Lorenzo Mieli. Pare che Ildi Italo Calvino stia per ricevere un adattamento televisivo. In base a quanto recentemente riportato da Deadline, parrebbe che Lorenzo Mieli, celebre produttore di Bones And All di Luca Guadagnino, E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e della serie tv L'amica geniale, come per molti altri progetti, abbia acquisito i diritti per un progetto televisivo legato aldi Calvino. Mieli ha rivelato i suoi progetti in merito lunedì, durante una masterclass al London Film Festival, dove si trovava per presentare Bones And All ed Esterno Notte di Marco Bellocchio. Queste …