Il 13 ottobre 2022 in Parlamento per il nuovo Governo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Camera e Senato il 13attendono rispettivamente dalle 10 alle 10:30 i loro membri per l’elezioni dei Presidenti delle Camere. Di solito la nota “fumata bianca” arriva prima al Senato e poi alla Camera il giorno dopo. Ilinfatti potrà nascere solo quando saranno eletti gli inquilini di Montecitorio e Palazzo Madama, che con i presedenti dei gruppi parlamentari saranno interlocutori e punti di riferimento per la nascita del. A presiedere la prima seduta a Montecitorio ci sarà Ettore Rosato, vicepresidente nella scorsa legislatura. L’elezione del presidente scatta nei primi tre scrutini se si raggiunge la maggioranza dei 2/3. Dal quarto sarà sufficiente la maggioranza assoluta con 316 voti. Al Senato toccherà presiedere a Giorgio Napolitano ...

Fiscoetasse

... l'inverno piu duro sara quello del 2023 - 2024 e non quindi il prossimo,- 2023, se l'Italia ... la discesa del prezzo del gas in Europa in settembre/e motivata da una serie di fattori. Il ......noto che la Santa Sede rimette a fuoco durante la 73.ma sessione del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in corso a Ginevra da oggi al 14. ... Bonus 200 euro dipendenti ottobre 2022: le istruzioni Una bicilindrica, una tre cilindri e una quattro: sono loro le regine dei viaggi quando servono comfort e divertimento su qualsiasi tipo di strada. Per la nostra comparativa globetrotter abbiamo messo ...Venti deboli da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 7km/h. Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Trieste 3 giorni Lunedì 10 Ottobre: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa. Durante ...