Iervolino | “Nicola mai in bilico | la leggenda di Ribery proseguirà a Salerno”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il successo con l’Hellas Verona ha fornito una boccata d’ossigeno alla Salernitana, tornata alla vittoria dopo una striscia di tre pareggi e due sconfitte. La classifica è tornata a sorridere e con lei anche il presidente Danilo, che parlando alla trasmissione Rai “La Politica nel Pallone” ha chiarito che il tecnico Davidenon è mai stato in discussione. “Questa vittoria ci voleva, abbiamo recuperato un equilibrio di gioco e un’ottima coesione, due elementi che ci erano un po’ mancati negli ultimi tempi”, ha esordito il patron dei campani. “Con il Sassuolo avevamo sofferto ma non c’era nessuna crisi e non abbiamo mai pensato di licenziare, che non è mai stato neppure in discussione. In noi c’era solo un po’ di preoccupazione per aver giocato un pessimo ...

