ilmattino.it

Ecco anche i sostenitori dell'altra campana: 'Qui non sile doti di Onana il quale avrà sicuramente limiti e non sarà er mejo. Qui si mette in discussione Handa. Se poi per sostituirlo hai ...... si, si sbizzarriscono. 'Bellissimi e incoscienti' li voleva alla vigilia il mister. Hanno ... negli ultimi minuti, ancora idel Napoli potevano disperarsi per aver preso una traversa. ... I tifosi esaltano il Napoli di Spalletti: «Se continuiamo così non ci sono rivali» “Tifosi sfegatati del Catania, che con la liscìa tipica che contraddistingue il catanese tentano di ironizzare, sdrammatizzare, esaltare, sbintare, raccontare in modo sarcastico tutto ciò che ruota ...C’è un momento esaltante per le migliaia di tifosi del Napoli venuti fino a Cremona per stare vicino ai propri beniamini. E l'autore è Giovanni Simeone, elogiato dalla Gazzetta dello Sport. Il boato a ...