I tifosi del Barcellona insultano l' Inter nella gara di Liga

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Contro il Celta pensando all'. Al Camp Nou, dove ilha battuto 1 - 0 ieri sera gli avversari, ia un certo puntoripresa sono entrati decisamente in clima Champions ...

Contro il Celta pensando all' Inter . Al Camp Nou, dove il Barcellona ha battuto 1 - 0 ieri sera gli avversari, ia un certo punto nella ripresa sono entrati decisamente in clima Champions League con il coro: "Inter, Inter vaffa..." . Le polemiche dell'andata sull'arbitraggio sono ancora vive, per la ...... Carlo Sergi ha fatto pervenire un messaggio di auguri nel quale ha voluto rassicurare i. Il messaggio, rilanciato dalla pagina facebookclub celebra: 'Una storia lunga 113 anni merita ...Il Milan ha archiviato il capitolo Juventus. Nell'attesa del match di domani contro il Chelsea, Díaz manda segnali incoraggianti in vista del riscatto. La prestazione del Milan contro la Juventus è st ...Cori contro i nerazzurri, al Camp Nou per la squadra di Simone Inzaghi si preannuncia un impegno caldissimo dopo le polemiche dell'andata ...