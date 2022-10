(Di lunedì 10 ottobre 2022) Due cavi recisi a cinquecento chilometri di distanza. Da qualcuno che sapeva quello che faceva. E l’ipotesi di un’azione diguidata da uno stato estero. Nel giallo del blocco dei treni del Nordgli elementi puntano su due piste. Quellae quelladi un altro stato. Con un’attenzione particolare, visto il periodo, alla. La storia è nota: la Deutsche Bahn ha dovuto bloccare la circolazione ferroviaria per tre ore, nella mattinata di sabato scorso in quattro Laender del nord (Amburgo, Brema, Bassa-Sassonia e Schleswig-Holstein). A causa del taglio ai cavi del sistema di telefonia mobile indispensabile per consentire la ...

Una conferma delle opzionitavolo degli inquirenti fin da ieri, e proprio il tabloid aveva già rivelato che si segue sia la pista della criminalità politica sia quella della mano statale . Un ......dei servizi segreti russi "Cittadini russi e stranieri sono coinvolti nell'attacco terroristico... Bastrykin ha fornito anche indicazioni sull' identità deicoinvolti nella preparazione ... I sospetti sul sabotaggio delle Ferrovie in Germania: «Criminalità politica o mano della Russia» Due cavi recisi all'alba di venerdì, a cinquecento chilometri di distanza, da gente talmente esperta da sapere che sarebbero bastati per ...