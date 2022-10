I missili russi su Kiev ci portano  vicino al punto di non ritorno

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gli attacchisulla popolazione civile in tutto il territorio dell’Ucraina segnano «un cambiamento profondo della natura di questa guerra». A dirlo è il presidente francese Emmanue Macron, che non ha però voluto aggiungere altro rispetto a questo criptico commento. Ma che tuttavia lascia intendere quanto sia inorridito dalla violenta rappresaglia del Cremlino per l’affronto ucraino, responsabile di aver fatto saltare in aria il ponte di Kerch che collega laa alla Crimea. Perché di questo si è trattato, una rappresaglia, per stessa ammissione di Mosca: «Questa mattina, su suggerimento del Ministero della Difesa e secondo il piano di Stato Maggiore, è stato effettuato un massiccio attacco con armi aeree, marittime e terrestri di alta precisione a lungo raggio su energia, comando militare e strutture di comunicazione dell’Ucraina» si legge in ...