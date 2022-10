“I governi passano | l’Italia resta Aiutate il nuovo esecutivo a poter lavorare da subito” | l’ultimo Cdm di Draghi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quello appena concluso, è stato ‘il suo ultimo Cdm’, salutato con il doveroso brindisi e numerosi attestati di stima ed affetto.: “Arriva il, spero in una transizione ordinata, che permetta a chi verrà dida” Alzando il calice, ricordando che “I”, il premierha affermato che “Tra qualche settimana, su questi banchi siederà il, espressione del risultato delle elezioni che si sono appena tenute. Vi rinnovo l’invito ad agevolare una transizione ordinata, che permetta a chi verrà di mettersi al lavoro da. Lo dobbiamo alle istituzioni di cui abbiamo ...

Ore 18:41 - Draghi: "I, l'Italia resta" (Monica Guerzoni) "I, l'Italia resta". Così Mario Draghi alla sua squadra nel giorno del Consiglio dei ministri che segna l'..., l'Italia resta'. Così il premier Mario Draghi ha salutato i suoi ministri, nell''ultimo' Cdm a cui è seguito anche un brindisi e una foto di gruppo. "L'unità nazionale è, per forza di cose, un'esperienza eccezionale, che avviene soltanto nei momenti di crisi profonda"