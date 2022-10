I falchi di Berlino non mollano davanti alla crisi | la decisione che spacca la Ue

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La Germania non ha intenzione di sostenere l'emissione di debito comune dell'Unione Europea per affrontare laenergetica. La notizia è lanciata da Reuters, che cita una fonte governativa che smentisce alcune indiscrezioni di stampa circolate secondo le quali il cancelliere Olaf Scholz si è detto favorevole a emissioni di debito comune a livello europeo. Nel frattempo la svolta dell'Unione Europea sull'Energia, se ci sarà, non arriverà prima di novembre. Price cap, piattaforma di acquisti congiunti e nuovo mercato del gas non vedranno la luce prima di un mese. In mezzo, una sequela di incontri tra i 27 e la Commissione europea. Il primo appuntamento è il Consiglio informale Energia a Praga di mercoledì, già in questa occasione i ministri si aspettano di vedere una bozza della Commissione presentata dcommissaria Kadri Simson, sulla ...

