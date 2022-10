I dossier industriali del nuovo governo | visti da Tamburini

(Di lunedì 10 ottobre 2022)economia: Ita, Mps, Tim e Ilva sono i punti (caldi) con cui ilMeloni dovrà confrontarsi. Interesse nazionale è anche saper fare un passo di lato? Ma le obbligazioni italiane restano sotto i riflettori dopo il fiasco del budget del Regno Unito e ilinvierà il progetto di bilancio all’Ue entro il 15 ottobre. Intanto Meloni a Vox dice: noi realisti, non populisti. Ilva Non c’è solo la mannaia su famiglie e commercianti a tenere banco per quanto riguarda il caro-gas, ma la più grande acciaieria d’Europa, l’Ilva, che da sola usa il 2% del metano, resta senza fornitori. Eni ha fatto sapere che non verrà rinnovato il contratto con l’Ilva, scaduto il 30 settembre scorso e prorogato solo di un mese, senza contare i 285 milioni di euro di bollette insolute. Che la situazione sia critica lo hanno ...

Carlo Bonomi, intervenuto all'assemblea pubblica dell'Unionedi Torino, ha dato un ...e quindi noi abbiamo bisogno di ministri che conoscano molto bene la macchina pubblica e i, ...I bersagli sono stati soprattutto uffici istituzionali, centrali elettriche e strutturein dieci città. A Zaporizhzhia è stata centrata la sede della brigata internazionale, dove si ... Oltre 4mila addetti per tre partite da risolvere Confindustria pone subito delle condizioni economiche al centrodestra, già prima della nascita del nuovo governo. Carlo Bonomi, intervenuto ...Questioni industriali ancora irrisolte come per Ilva e Acciaierie d’Italia, transizioni energetiche inchiodate come per Ansaldo Energia e mancanza di ...